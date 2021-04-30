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Происшествия

08:34

Один человек погиб при обрушении на горно-обогатительном комбинате под Мурманском

происшествия регионы

Фото: РИА Новости/Павел Львов

При обрушении породы на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной ГУ МЧС.

"В 06:57 мск на горно-обогатительном комбинате "Олений ручей" произошел обвал горной породы. Один человек погиб, судьба одного неизвестна", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В июне прошлого года под Мурманском во время проведения ремонтных работ обрушился железнодорожный мост. Сообщалось, что одна из опор инженерного сооружения была повреждена паводком. В результате случившегося никто не пострадал.

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