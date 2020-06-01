В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти"

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС.

"Мост обрушился в ходе работ", – также сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Из-за паводка одна из опор инженерного сооружения была повреждена. Деформированная конструкция стала причиной падения всего моста.

В результате произошедшего инцидента никто не пострадал, как подчеркнули в МЧС.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал Москве 24, что первая неделя лета в России будет достаточно холодной. Потепления стоит ожидать ближе к выходным.

При этом в столичном и ряде других регионов РФ отмечаются ливневые дожди. Из-за повышенного выпадения осадков в Москве, например, за двое суток зафиксирован 200-процентный показатель относительно месячной нормы. Аномальные погодные явления провоцируют масштабные затопления.

