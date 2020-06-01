Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первую неделю лета в столице может выпасть 20–30% месячной нормы осадков, сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, плотная облачность лишит москвичей солнца, а температура воздуха в первых числах июня будет отставать от календаря почти на месяц.

В ближайшие дни столбики термометров покажут не более 15–17 градусов. К выходным потеплеет до 17–22 градусов тепла.

Погоду будут определять то южный, то западный циклоны. Ожидается, что самым дождливым будет четверг, 4 июня.

Погода испортилась в столичном регионе еще в выходные. В последний день весны Москву накрыл сильный ливень.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия ливневых дождей.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в европейской части России в июне ожидается около нормы. Чуть выше нормы ожидается температура на севере Уральского, Сибирского и Чукотского автономных округов. Большинство осадков придется на крайний север Урала, юг Камчатки, Сахалин и районы Хабаровского края.

Согласно прогнозам синоптиков, в первый день лета москвичей ждет резкое похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, оно связано с приходом "очень холодного воздуха из Арктики". Так, температура воздуха может упасть до 12–15 градусов на несколько дней. При этом осадков не ожидается.

