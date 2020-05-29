Синоптики рассказали о наступлении климатического лета в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что климатическое лето в Москве наступит к следующим выходным, передает РИА Новости.

Он отметил, что уже в четверг температура воздуха составит плюс 20 градусов. Тишковец не исключил, что в следующие выходные столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла.

"Уже в четверг столбики термометров будут штурмовать 20-градусные высоты, а к следующим выходным в условиях солнечной и теплой погоды наступит настоящее климатическое лето, в дневные часы плюс 20-25 и выше", – отметил Тишковец.

29 мая в Москве начался сильный ливень. За три часа сегодняшнего дня выпало до 40% месячной нормы осадков. Ранее синоптики отмечали, что в столице 29 мая выпадет до 40 миллиметров осадков. Это показатель побьет рекорд 29 мая 1976 года, когда в столице выпало 39 миллиметров.

В связи с непогодой все городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. В частности, были предприняты меры по недопущению подтоплений из-за ливня.

Синоптики также предупредили, что погода в столичном регионе в начале лета будет прохладной. Так, 1 июня температура воздуха составит лишь плюс 16 градусов. Однако 5-6 июня столбики термометров должны подняться до отметки в 20 градусов тепла.