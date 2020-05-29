Тропический ливень накрыл столицу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дождь, который начался в столице в пятницу утром, принес до 40% месячной нормы осадков за три часа, говорится на портале "Метеоновости".
"Около 6:00 29 мая Москва оказалась в зоне теплого фронта южного циклона. За три часа сильного ливня на столицу выпало местами до 40% месячной нормы осадков. Ливни такой интенсивности можно назвать тропическими", – говорится в сообщении.
Уточняется, что самые интенсивные дожди наблюдались в СВАО, там выпало до 23 миллиметра осадков. В Зеленограде выпал 21 миллиметр, в ЗАО и СЗАО до 19 миллиметров.
"В центре города дождя было меньше, 12 миллиметров, а на юге столицы дождь был небольшим", – говорится в сообщении.
Накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды.
Он подчеркнул, что с 09:00 до 21:00 ожидаются сильные дожди, в отдельных районах – гроза, град, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ночью 30 мая – кратковременный дождь, возможна гроза.
По его словам, приведены в готовность все силы, которые необходимы для ликвидации вероятных аварийных ситуаций. Были приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня.
В июне москвичей ждет комфортная погода, слегка превышающая норму. В первый месяц лета будет наблюдаться небольшой дефицит осадков.
Какая погода ожидает москвичей в пятницу
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