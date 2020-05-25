Синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в июне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в июне в Московском регионе. По мнению эксперта, первый месяц лета принесет комфортную температуру, немного превышающую норму.

"Среднемесячная температура будет в пределах нормы и чуть выше нормы. Для Москвы и Подмосковья ночная норма – это 11,5 градуса, дневная – 21,7 градуса. Повышение прогнозируется на 1-2 градуса. Соответственно, ночные температуры будут колебаться от 9 до 15 градусов, а дневные – от 19 до 24, от 20 до 25", – заявил Тишковец.

Синоптик считает, что в этом месяце будет наблюдаться небольшой дефицит осадков. Солнечные дни будут преобладать с 7 по 13 и с 21 по 27 июня. Тишковец также подчеркнул, что никакой аномальной жары в начале лета не предвидится.

"Очень комфортный, нормальный температурный фон с небольшим количеством осадков. Мне прогноз очень нравится. Без аномального холода, экстремальной жары и прочих катаклизмов", – резюмировал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в середине недели температура в европейской части России повысится до характерных для мая значений.

Так, днем в центре в понедельник – вторник воздух прогреется до 15-18 градусов, ночью также потеплеет на пять градусов.

В среду похолодает до 15 градусов и будет дождливо, а в четверг температура поднимется до 18-20 градусов, в выходные – до 20-22.