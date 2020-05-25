Синоптик назвал срок возвращения теплой погоды в Россию

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в середине недели температура в европейской части России повысится до характерных для мая значений.

Так, днем в центре в понедельник – вторник воздух прогреется до 15-18 градусов, ночью также потеплеет на пять градусов.

"Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление. Давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет", – сказал синоптик РИА Новости.

В среду похолодает до 15 градусов и будет дождливо, а в четверг температура поднимется до 18-20 градусов, в выходные – до 20-22.

В то же время температура на азиатской части России понизится до средних многолетних значений. В Сибири дневная температура снизится до 18-20.

Ранее синоптики назвали аномальными установившиеся в столице в последние несколько дней холода. Средняя суточная температура с 21 по 23 мая была на семь градусов ниже нормы.