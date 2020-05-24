Синоптики признали майские холода в Москве аномальными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Потепление в столичный регион придет в воскресенья. 24 мая температура воздуха начнет постепенно расти.

Как сообщили в Гидрометцентре, в выходной день ожидается 12 градусов, после этого антициклон принесет в Москву тепло.

В конце мая синоптики прогнозируют потепление. В начале следующей недели температура достигнет 18 градусов.

При этом метеорологи назвали аномальными установившиеся в последние несколько дней холода, передает РИА Новости.

"Средняя суточная температура с 21 по 23 мая на семь градусов и более ниже климатической нормы", – указали синоптики.

Последний раз май был таким холодным в 2017 году, однако тогда период низких температур пришелся на десятые числа.

В центре погоды "Фобос" ранее рассказали, что с наступлением июня температура в столице поднимется до 20-25 градусов.