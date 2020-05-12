Россиянам пообещали неоднородное лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящее лето в нашей стране будет теплым, но неоднородным. Специалист отметил, что в течение сезона будут фиксироваться и периоды потепления, и периоды похолодания, передает "Российская газета".
Так, в июне ожидаются температуры выше нормы на востоке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на севере Уральского и Сибирского округов, а также в Тыве.
Согласно прогнозу, в европейской части России, в том числе и в Москве, воздух прогреется до значений, равных климатической норме.
Дефицит осадков прогнозируется на западе Центрального и Северо-Западного округов. В то же время обильные осадки ожидаются на юге Урала, юго-западе и северо-востоке Сибири, рассказал метеоролог.
Погода второго месяца лета в европейской части страны, предположительно, будет в пределах нормы. Выше нормальных значений температура поднимется в июле в Хабаровском крае и на Камчатке.
Август на большей части европейской территории преимущественно будет более теплым, чем в прошлом году. Также температурные показатели превысят норму в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на севере Якутии, Магаданской области и Чукотки.
В Москве и области в последний месяц лета прогнозируется засушливая погода. Также мало осадков ожидается в августе на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на северо-востоке Уральского округа и в центральных районах Красноярского края. Напротив, избыток дождей вероятен в Приморье и на юге Хабаровского края.
Ранее Вильфанд сообщал об "обвале холода" и "фантастической" жаре в России. Он предупреждал, что ждет жителей центра европейской части страны ждет быстрое похолодание на десять градусов вечером во вторник, 12 мая.
По словам специалиста, из-за прихода циклона температура во вторник вырастет до 25 градусов, однако затем стремительно похолодает.
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