В МЧС предупредили москвичей об усилении ветра

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В МЧС предупредили жителей Москвы об усилении ветра до 17 метров в секунду в период с 3:00 до 9:00 во вторник, 12 мая.

Спасатели рекомендуют обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Автомобилистам следует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Период предупреждения – с 21:00 11 мая до 19:00 13 мая..

По прогнозам, во вторник температура в столичном регионе вырастет до 25 градусов. Однако затем стремительно похолодает.