Вильфанд сообщил об "обвале холода" и "фантастической" жаре в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, рассказал, что быстрое похолодание на десять градусов ждет жителей центра европейской России вечером во вторник, 12 мая.
По его словам, из-за прихода циклона в понедельник, 11 мая температура достигнет около 20 градусов, а во вторник вырастет до 25 градусов. Однако затем стремительно похолодает.
"Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов", – сказал синоптик РИА Новости.
Он добавил, что такая погода сохранится до выходных. Кроме того, будет усиление ветра и условия для грозы. Температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов.
В то же время "ложбина низкого давления" будет перемещаться к Уралу. В этом регионе и в Сибири из-за антициклона температуры днем будут достигать 35 градусов.
"Это фантастика для мая! Во всех отмеченных регионах температура выше нормы на 10-12 градусов", – сказал Вильфанд. При этом он напомнил, что сохраняется высокая пожарная опасность в лесах.
Ранее метеоролог заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. Специалист добавил, что климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
Москвичей предупредили о резком похолодании и штормовом ветре
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