Врач призвала остаться дома 12 мая из-за жаркой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что на следующей неделе в столице ожидается резкая смена погоды. По ее словам, во вторник, 12 мая, лучше остаться дома, передает "Вечерняя Москва".

По прогнозу, теплые воздушные массы сначала принесут в Москву почти летнюю погоду, воздух прогреется до 26 градусов. Однако со второй половины дня ожидается холодный воздух с севера.

"В маске, перчатках человек вспотеет, лучше соблюдать режим самоизоляции. Если вы здоровы, обливайтесь водой, опрыскивайте себя из пульверизатора", – делится Алексеева.

Врач подчеркивает, что людям, соблюдающим режим самоизоляции, в этот день не нужно беспокоиться.

"В квартире у нас у каждого свой микроклимат, мы к нему привыкли", – добавила Алексеева.

Медик отмечает, что самоизоляция спасет горожан от перепадов температуры, прогнозируемых в течение дня.

За первую неделю мая в городе выпало более 40 процентов месячной нормы осадков. Температура воздуха при этом превышала норму на три градуса. А с 13 мая не исключено резкое похолодание.