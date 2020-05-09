Синоптики предупредили об аномальном похолодании в Москве с 13 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аномально холодная погода придет в Москву с 13 мая. Температура будет ниже нормы на 3–4 градуса, предупреждают синоптики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

"К вечеру 12 мая начнется понижение температуры достаточно существенное. К 13-му числу температура понизится на 8–10 градусов, такое резкое понижение температуры", – заявил научный руководитель метеобюро Роман Вильфанд.

Специалист объявил, что похолодание будет сохраняться и ночью. В Москве ожидается 4–5 градусов тепла, в то время как в области столбик термометра может опуститься до 2 градусов.

Синоптик спрогнозировал переменчивую погоду на ближайшие несколько дней. По его словам, 10 мая можно ждать 17–19 градусов тепла, еще немного теплее станет днем позже. Затем воздух будет попеременно охлаждаться и прогреваться.

Ранее синоптики назвали климатические показатели в Москве и области в День Победы, 9 мая. В столичном регионе установится облачная погода, кратковременный дождь. Столбики термометров покажут 12–17 градусов тепла.