Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода, кратковременный дождь и 12-17 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 9 мая.

Как сообщает портал "Метеоновости", в регионе будет дуть северо-восточный ветер, который принесет прохладу.

Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет близко к норме – 743 миллиметра ртутного столба.

Какая программа ждет москвичей на 9 Мая

В День Победы в небе над столицей по решению Владимира Путина пролетят самолеты и вертолеты, по телевидению запустят праздничные программы, фильмы, посвященные войне.

Музеи, театры и городские парки организуют онлайн-выставки, концерты и лекции. В завершение дня над городом прогремит салют. Он начнется 9 мая в 22:00 мск и продлится 10 минут.

Сергей Собянин призвал горожан не выходить в этот день на улицы и наблюдать за салютом с балконов. Он добавил, что поздравлять ветеранов начали социальные волонтеры еще 6 мая.