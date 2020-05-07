Собянин призвал москвичей не приходить смотреть салют 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин попросил жителей города не выходить на улицу, чтобы посмотреть праздничный салют в честь Дня Победы. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"О чем бы я попросил москвичей: не надо приходить на салют, не надо устраивать толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение. Этого точно нельзя делать", – сказал Собянин.

Он попросил горожан посмотреть на авиапарад и салют со своих балконов, а если есть возможность, то лучше это сделать по телевидению, подчеркнул мэр. Собянин добавил, что за порядком в городе будут следить правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что, несмотря на отмену парада, в Москве состоится праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Артиллерийские расчеты произведут 30 залпов. В небо будут выпущены несколько десятков тысяч фейерверочных изделий. Салют начнется 9 мая в 22:00 по московскому времени и продлится 10 минут.

Мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на Красной площади, были перенесены из-за распространения коронавируса. Владимир Путин заявил, что парад и шествие "Бессмертного полка" обязательно состоятся в этом году, а пока шествие пройдет в онлайн-формате. Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.

