Салют отгремит в честь Дня Победы в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве состоится праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Залпы дадут несмотря на отмену парада, сообщил командующий Западного военного округа Александр Журавлев. Также салюты отгремят еще в пяти городах-героях, передает "Интерфакс".

"В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске", – говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллерийские расчеты произведут 30 залпов. В небо будут выпущены несколько десятков тысяч фейерверочных изделий.

Салют начнется в 22:00 по московскому времени и продлится 10 минут.

"Традиционно каждый залп будет поименован и посвящен памяти погибших защитников Отечества, тружеников тыла, полководцев", – резюмировал Журавлев.

Накануне стало известно о том, что 9 мая президент России Владимир Путин обратится к россиянам. Сообщается, что обращение будет сделано в связи с юбилейной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение о переносе парада в честь 75-й годовщины со дня Победы в Москве далось Владимиру Путину непросто. Представитель Кремля пояснил, что в данном вопросе президент руководствовался приоритетом здоровья населения.

Также отмечалось, что акция "Бессмертный полк" в этом году состоится в онлайн-формате. Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.