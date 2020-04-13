Салют в честь освобождения Вены отменили в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Памятный салют в столице в честь 75-летия освобождения Вены от немецко-фашистских войск отменили. Решение связано с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции, передает ТАСС заявление министерства обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, праздничный салют был запланирован 13 апреля на Поклонной горе.

"Салют 13 апреля на Поклонной горе в ознаменование памятной даты освобождения столицы Австрии города от немецко-фашистских захватчиков отменен", – добавили в Минобороны.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о вводе ряда дополнительных запретов и ограничений с 13 по 19 апреля. Среди них специальные пропуска для передвижения по городу, которые заработают с 15 апреля. В понедельник началась выдача разрешений.

За сутки на территории России выявлено 2 558 новых случаев заражения коронавиурсом. COVID-19 был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, 179 пациентов выздоровели. В Москве за последние сутки обнаружили 1 355 новых случаев заражения коронавирусом.