Около 1 млн цифровых пропусков выдано в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
900 тысяч пропусков выдали жителям столицы для передвижения по городу. Об этом Сергей Собянин заявил в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Мэр рассказал, что обеспечить работу системы – задача не из простых, поскольку сервер выдачи становился жертвой кибератак.
"Ввели пропускной режим, который будет работать начиная со среды. Для этого ввели систему электронных пропусков. Работа с пропусками идет непросто, получены беспрецедентные атаки. Несмотря на сложности, выдано 900 тысяч пропусков, почти миллион", – сказал Собянин.
Также он заявил, что в случае обнаружения проблем с пропускной системой городское правительство рассмотрит возможность продления работы над ней. Он заверил, что двух дней будет достаточно для создания полноценной системы ограниченного передвижения по городу.
"У нас есть вполне достаточно времени, чтобы эту работу завершить (выдачу пропусков), поэтому прошу граждан спокойно заходить на кол-центр, сайт, посылать СМС, чтобы мы спокойно в течение двух дней довели эту работу до конца. Если мы увидим, что какие-то есть проблемы, можем на какое-то незначительное время продлить эту работу, чтобы ее совершенно адекватно и спокойно для граждан довести до ума", – отметил Собянин.
11 апреля он объявил о введении пропускной системы в столице. 13 апреля на портале mos.ru запустили процедуру по оформлению разрешений. Система начнет действовать с 15 апреля.
Что грозит за нарушение режима самоизоляции
О сложностях в работе системы заявил и глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. В связи с этим москвичей призвали переждать пик нагрузки на сервис оформления пропусков, чтобы не иметь проблем при работе с ним.
Лысенко также отметил, что жители Москвы и Подмосковья могут пользоваться обоими сервисами для получения разрешения в зависимости от местонахождения. Он напомнил, что дети до 14 лет должны соблюдать режим самоизоляции. В связи с этим во время действия пропускной системы оформлять на ребенка разрешение не надо, но он должен передвигаться по городу лишь в сопровождении родителей.
Лысенко также пригрозил уголовной ответственностью тем, кто попытается продавать поддельные пропуска. Ранее в социальных сетях и мессенджерах мошенники распространяли информацию о возможности получения разрешения у них.
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