Москвичей призвали переждать пик нагрузки на сервис оформления пропусков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичам, которые хотят оформить цифровой пропуск, чтобы можно было передвигаться по городу на транспорте, не нужно создавать ажиотаж, пытаясь сделать это сейчас. Об этом заявил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

"У нас достаточно времени, чтобы оформить пропуск, не надо сейчас создавать ажиотаж и пытаться на 15 апреля всем в один момент его сделать. Сейчас пройдет пик, и спокойно все дооформят", – сказал Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".



Руководитель ДИТ призвал горожан при оформлении пропуска открывать ссылку на электронную форму nedoma.mos.ru. Так, по его словам, можно сэкономить время. Также заявку можно подать, отправив СМС на номер 7377 или позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77.

"Там работает порядка тысячи операторов на обслуживании вызовов, и среднее время разговора с консультацией занимает 3,5 минуты", – отметил Лысенко.

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в понедельник сообщили, что в Москве с начала работы сервиса на mos.ru было подано более 702 тысяч заявок на оформление пропуска.

Система оформления пропуска носит заявительный характер. Внесенные данные будут проверяться, и в случае предоставления недостоверной информации пропуска будут аннулированы. Действовать пропуск будет только при предъявлении паспорта. При несовпадении данных пропуск будет считаться недействительным.

С 15 апреля в столице вводят цифровые пропуска. О поэтапном введении пропускного режима 10 апреля объявил Сергей Собянин. Мэр объяснил, что данная мера вводится на фоне масштабного распространения коронавируса в РФ и столице в частности. В тот же день аналогичное решение озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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