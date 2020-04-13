Власти Подмосковья разъяснили порядок получения пропусков

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жители Подмосковья смогут оформить электронный пропуск через мобильное приложение. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, электронный пропуск нужно получить обязательно, чтобы воспользоваться транспортом и зарегистрировать выход из дома, передает "Вечерняя Москва".
Для этого необходимо скачать приложение "СТОП COVID-19" в Google Play или AppStore. Затем потребуется зарегистрироваться на госуслугах и ввести логин и пароль от аккаунта.
Система электронных пропусков на территории области будет запущена со среды, 15 апреля. Начать оформление пропусков можно с понедельника, 13 апреля, на портале uslugi.mosreg.ru.
Жители Подмосковья могут оформить пропуск на проезд с помощью приложения
С 15 апреля цифровые пропуска также вводят в столице. Есть три варианта их получения: онлайн на портале mos.ru, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и по SMS на короткий номер 7377.
Пропуска будут делиться на три категории: для поездок, связанных с работой, для визитов в медучреждения, а также для поездок в личных целях.
Если вы передвигаетесь по району пешком, пропуск не нужен, но следует соблюдать правила и ограничения. Пропуск не требуется детям младше 14 лет.
За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения в 52 регионах, зафиксировано 24 новых летальных исхода.
Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выявлено 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.
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