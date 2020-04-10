"Оставайтесь дома". В Москве серьезно увеличилась нагрузка на больницы и скорую

Врачи призвали горожан не нарушать режим самоизоляции

В Москве резко увеличилась нагрузка на больницы и скорую, сообщает телеканал Москва 24.

Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза – с 2,6 тысяч случаев до 5,5 тысяч. Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение.

Сейчас стационары и служба скорой помощи работают на пределе. В Филатовской больнице отделение для зараженных коронавирусом открыли 27 марта.

Первоначально больница должна была принять 1 350 человек, но в настоящий момент там лечится 1 525 пациентов. У большинства из поступивших в последние дни диагностирована вирусная пневмония и тяжелая дыхательная недостаточность.

"Мы, конечно же, делаем все возможное и невозможное, привлекая врачей, медсестер, волонтеров для помощи. Но предел может наступить уже в ближайшее время. Прошу вас, граждане, сидите дома", – сказал главный врач больницы Валерий Вечорко.

Похожая ситуация наблюдается во всех городских больницах, где принимают пациентов с симптомами коронавируса и подтвержденным диагнозом.

Всего таких стационаров в Москве почти 30, в них лечатся более 6,5 тысячи пациентов с коронавирусом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут.

"Бригадам сложно работать, работаем на пределе. Практически без отдыха, то есть целые сутки. Получаем вызовы как на подстанции, так и по коммуникатору", – заявил сотрудник скорой помощи.

Врачи говорят, что москвичи, нарушая режим самоизоляции, сводят на нет все усилия медиков. Они в очередной раз призывают горожан оставаться дома и придерживаться указаниям властей.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

11 марта ВОЗ назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Во всем мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончалось. В России число зараженных превышает 11,9 тысячи человек.

