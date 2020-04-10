Ракова: столичные больницы и скорая работают на пределе

Фото: Агентство "Москва"
Число госпитализаций за последние дни в Москве резко увеличилось.
По сравнению с прошлой неделей количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией выросло вдвое, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Более 85% из них – с пневмонией.
"Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза – с 2,6 тысячи случаев до 5,5 тысячи", – резюмировала вице-мэр.
Она добавила, что вместе с этим увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. "Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе", – подчеркнула Ракова.
Всего в городских стационарах лечится более 6,5 тысячи пациентов с коронавирусом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут. Это значит, что заболевших и госпитализированных будет больше.
Сергей Собянин сообщил, что с коронавирусной инфекцией борется больше трети всех работников здравоохранения Москвы. В первых рядах – около 40 тысяч человек, отметил мэр.
За сутки в столице производится около 15 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Их делают федеральные, региональные и даже частные лаборатории, пояснил глава города.
Мэр считает, что благодаря мерам борьбы с коронавирусом Москва вырвала время, чтобы лучше подготовиться к грядущему удару. Он еще раз подтвердил, что пик заболеваемости в городе не наступал.
В 57 регионах России зарегистрировано 1786 новых случаев коронавируса. Больше всего новых пациентов приходится на Москву – 1124 человека. В Московской области за последние сутки заболели 182 человека.
Общее число зараженных – 11 917 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
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