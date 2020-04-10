Баланс перемещения людей по Москве на сегодня соблюден – Собянин

10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице на сегодняшний день соблюден баланс перемещения горожан, рассказал Сергей Собянин.
По его словам, ежедневно в длительных поездках находится около 3 миллионов человек – четверть от 12 миллионов населения, а остальные покидают квартиры, чтобы сходить в магазин, аптеку или немного прогуляться.
"Поэтому этот баланс для настоящей ситуации, сегодняшней ситуации, он соблюден, хотя придерживать его непросто, конечно", – сказал Собянин в интервью РИА Новости.
Также мэр подчеркнул, что на 80% снизилось число пассажиров метро, а в наземном транспорте – на 70–75%. По словам Собянина, сократилось и число автомобилистов на дорогах.
Как стало известно ранее, нарушителей карантина по коронавирусу будут штрафовать за езду на автомобиле в Москве. Эта мера касается только граждан, которые находятся на официальном карантине.
В столице действует закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Согласно документу, игнорирование карантина карается взысканием в 4 тысячи рублей, а повторное – в 5 тысяч рублей.
29 марта мэр Москвы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
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