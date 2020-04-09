Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Нарушителей карантина по коронавирусу с пятницы будут штрафовать за езду на автомобиле в Москве, сообщил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.

"Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу", – сказал Собянин.

Мэр города подчеркнул, что данная мера касается только граждан, которые находятся на официальном карантине. Он пояснил, что речь идет о зараженных коронавирусом, их близких родственниках, а также о контактирующих с заболевшими гражданах и тех, кто вернулся из-за границы.

Собянин подчеркнул, что раньше власти жестких мер не предпринимали и рекомендовали данной категории людей оставаться дома, а к штрафным санкциям прибегали только в самых крайних случаях.

"Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета. Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим, мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать", – подчеркнул мэр.

В столице действует закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Согласно документу, игнорирование карантина карается взысканием в 4 тысячи рублей, а повторное – в 5 тысяч рублей.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции.

