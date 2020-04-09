Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле

19:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Нарушителей карантина по коронавирусу с пятницы будут штрафовать за езду на автомобиле в Москве, сообщил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.
"Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу", – сказал Собянин.
Мэр города подчеркнул, что данная мера касается только граждан, которые находятся на официальном карантине. Он пояснил, что речь идет о зараженных коронавирусом, их близких родственниках, а также о контактирующих с заболевшими гражданах и тех, кто вернулся из-за границы.
Собянин подчеркнул, что раньше власти жестких мер не предпринимали и рекомендовали данной категории людей оставаться дома, а к штрафным санкциям прибегали только в самых крайних случаях.
"Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета. Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим, мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать", – подчеркнул мэр.
В столице действует закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Согласно документу, игнорирование карантина карается взысканием в 4 тысячи рублей, а повторное – в 5 тысяч рублей.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.
Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции.
Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: