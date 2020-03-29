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Москва 24

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Общество

21:30

Мэрия обязала москвичей соблюдать дистанцию в 1,5 метра

мэр Москвы Сергей Собянин общество город безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси", – написал мэр.

Собянин отметил, что магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, должны обеспечить соблюдение дистанции. В частности, необходимо нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

В воскресенье, 29 марта, Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. В ближайшие дни в столице выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Ранее сообщалось, что более 500 человек в России уже привлекались к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. О необходимости пресечения легкомысленного отношения к безопасности окружающих ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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