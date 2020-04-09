За сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"

За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах, большинство случаев в Москве – 857.

В Московской области заразились 199 человек, в Санкт-Петербурге – 44, в Брянской области – 40, в Коми – 31, во Владимирской области – 24, в Краснодарском крае – 20, в Ленинградской области – 18, в Астраханской области – 16.

По 13 случаев заражения зарегистрировано в Ивановской области и Дагестане, 12 – в Тульской области, в Курской и Архангельской областях – по 10, в Татарстане и Пермском край – по 9, в Вологодской области, Калмыкии и Кировской области – по 8.

В Тверской, Нижегородской и Новгородской областях, а также Северной Осетии зарегистрировано 7 случаев, в Башкирии – 6, в Орловской области, Новосибирской области и Приморском крае – по 5, в Липецкой, Смоленской, Саратовской областях, Мордовии и Бурятии – по 4.

По 3 случая зафиксировано в Костромской, Калининградской областях, Ставропольском крае, Ростовской области, Свердловской области, Алтайском крае, Иркутской области, Камчатском крае и Крыму.

По 2 человека заразились в Ярославской области, Псковской области, Чувашии, Ульяновской области, Челябинской области. По 1 – в Мурманской области, Карачаево-Черкесии, Республике Марий Эл и Тюменской области.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.



За прошедшие сутки выздоровели 118 человек. За весь период выписали 698 пациентов.

За сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом: в Москве – 7, Московской области – 3, Санкт-Петербурге – 2, Пермском крае – 1. За весь период по России умерли 76 человек.

29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.

По данным ВОЗ на 9 апреля, коронавирусом в мире заражено уже более 1,35 миллиона человек, свыше 79,2 тысячи скончалось. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение в России остается 171 тысяча человек.