В Москве провели 14 тысяч исследований на коронавирус за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице за прошедшие сутки провели 14 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За последние сутки в Москве проведено более 14 тысяч исследований на коронавирус. Из них 10 тысяч провели городские учреждения, 2 тысячи – федеральные и 2 тысячи – частная лаборатория", – заявила представитель мэрии.

С 2 апреля в организации тестирований принимает участие лаборатория компании "Гемотест". Частная организация сотрудничает с правительством Москвы и предоставляет информацию городским медучреждениям.

По словам Раковой, в ближайшее время к тестированиям подключится еще несколько частных лабораторий. Заммэра ранее рассказала, что в России планируется регистрация голландской тест-системы мгновенного действия на новый коронавирус.

За минувшие сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписан 281 человек.

