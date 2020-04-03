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Общество

03 апреля, 19:50

В ВОЗ дали оценку ситуации с коронавирусом в РФ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

"Если смотреть эпидемиологическую линию, то видно, что практически три недели она идет очень медленно, даже более медленно, чем в других странах", – заявили в ВОЗ. Эпидемия росла в России менее остро, обратила внимание Вуйнович.

По словам представителя организации, с 22 марта ситуация вокруг коронавирусной инфекции начала набирать скорость, но медленно. В РФ приняли дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса, напомнили в ВОЗ.

Согласно данным на 3 апреля, в РФ зарегистрировали 4 149 случаев заболевания COVID-19 в 78 регионах. Четверо умерли. За последние сутки выявили 601 новый случай коронавируса. Большинство из них – 448 – в Москве.

Ранее стало известно, что в Москве частные лаборатории будут исследовать тесты на COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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