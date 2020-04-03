Эксперт назвал наиболее опасных распространителей коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал бессимптомников самыми опасными распространителями коронавируса, сообщает газета "Известия".
По его словам, люди данной категории наиболее опасны из-за того, что они разносят вирус еще до появления симптомов и еще некоторое время после выздоровления, что значительно усложняет борьбу с коронавирусом.
При этом он подчеркнул, что в настоящий момент точных данных о людях, которые переносят вирус без симптомов, пока нет. По некоторым данным, их число колеблется от 10 до 50%.
"Поэтому надо обязательно начать тотально проверять на COVID-19 всех контактировавших с больными. В штате Вашингтон вспышка началась, судя по всему, с одного или двух бессимптомников, которые заразили кучу людей", – пояснил эксперт.
Ранее Нетесова отмечал, что победить вирус возможно только всеобщими усилиями. По его словам, сейчас крайне необходимо гражданам соблюдать предписанную властями самоизоляцию, а врачам нужно более детально проверять граждан на коронавирус.
Во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось. В России зафиксировано 3 548 заболевших, скончались 30 человек.
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