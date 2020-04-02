В Москве скончался 39-летний мужчина с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столице скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Об этом заявили в Оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.

"Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У пациента наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний", – уточнили в Оперштабе.

На данный момент известно, что граждане старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, являются наиболее уязвимой для коронавируса группой.

2 апреля стало известно о продлении ранее введенных в Москве ограничений до 1 мая. Они касаются порядка работы заведений общественного питания, магазинов розничной непродовольственной торговли и городских парков. Все эти места останутся закрытыми.

Президент РФ Владимир Путин также продлил нерабочие дни до конца апреля. Об этом стало известно в ходе обращения главы государства к гражданам. Указ с новыми распоряжениями президента по ситуации с коронавирусом уже подписан.

В России сейчас зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, на Москву приходится большая их часть – 2475. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

