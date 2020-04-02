В Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несмотря на усилия властей, в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом, заявил Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам России.

"У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения. Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается", – отметил президент РФ.

В своем обращении глава государства также продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением заработной платы и поблагодарил россиян за соблюдение режима самоизоляции.

В России на данный момент зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.

