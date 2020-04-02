Путин поблагодарил россиян за соблюдение режима

Фото: Москва 24

Владимир Путин поблагодарил всех россиян за соблюдение режима самоизоляции. Об этом он заявил во время своего обращения к гражданам.

По его словам, нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции позволили выиграть время для упреждающих действий и для мобилизации всех органов власти.

Президент также призвал граждан заботиться о своем здоровье, а также предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям медиков.

Глава государства продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением заработной платы. Он добавил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.

Это второе обращение президента к гражданам после распространения коронавирусной инфекции по стране.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло до 3548 человек. За сутки число новых случаев заражения выросло на 771. Случаи заражения зафиксировали в 76 регионах.