Обращение Путина к россиянам. Главное

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Выступление главы государства началось в 16:20 и продлилось 18 минут. Это было первое выступление президента страны перед россиянами после распространения коронавирусной инфекции по стране.



Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее пояснил, что потребность проведения прямого эфира возникла после вчерашних многочасовых совещаний. Он пояснил, что первое совещание состоялось непосредственно по эпидемиологической ситуации, второе – уже с руководством правительства, ЦБ, администрацией президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны.

В ходе своего обращения к жителям города Путин затронул вопросы экономики, политики, здравоохранения, рассказал о дополнительных выплатах на детей и участникам ВОВ, а также рассказал о глобальности распространения коронавируса.



Мировая экономика

В начале своего выступления глава государства уделил внимание мировой экономике. Он заявил, что ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, под ударом сейчас находится мировая экономика, уже сейчас прогнозируется ее спад.



Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад

Глава государства также попросил Центробанк предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

Путин также попросил правительство и Банк России принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая государственные гарантии.

Он призвал дать компаниям малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС, и по страховым взносам. Глава государства добавил, что таким компаниям также необходимо помочь продолжать устойчивую работу. В качестве меры он предложил предоставить таким компаниям отсрочку по кредитам также на полгода.

"Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются сейчас с объективными трудностями, сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит, сохранить своих сотрудников", – сказал Путин.

Глава государства также заявил о необходимости ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей экономики, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. Президент отметил, что такие предприятия нужно защитить от банкротства.

Также глава государства поручил правительству следить за ситуацией в экономике и делать необходимые корректировки. Кроме того, как указал президент, все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться адекватным налогом.

По словам президента, сейчас главное – это сделать все необходимое для поддержки доходов россиян. Он пояснил, что в первую очередь речь идет о гражданах, которые заняты на малых предприятиях.



Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза – с 30 до 15% – снизить для них размер страховых взносов

Каникулы по кредитам

Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации из-за коронавируса.

"Еще одна зона риска – это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам", – сказал президент.

Путин пояснил, что если у человека месячный доход резко сократился более чем на 30%, то у него должно быть право на временную приостановку обслуживания своего долга без штрафных санкций.



Нерабочая неделя

Владимир Путин объявил следующую неделю (с 28 марта по 5 апреля) нерабочей с сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса.



Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработанной платы



Президент подчеркнул, что данные меры не касаются структур жизнеобеспечения, в том числе медицинских учреждений, аптек, магазинов, учреждений, обеспечивающих банковские финансовые расчеты, транспорта. Они продолжат работать в прежнем режиме.

Помимо этого, Путин также предложил увеличить нормы выплаты по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального замера оплаты труда (МРОТ) в месяц. Он подчеркнул, что сейчас необходимо поддержать находящихся на больничном россиян.

"Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года", – сказал Путин.



Голосование по поправкам в Конституцию

Владимир Путин в ходе своего обращения заявил, что голосование по изменению Конституции нужно перенести на более позднюю дату. Данная мера связана с необходимостью препятствовать распространению коронавируса COVID-19.

"Для всех граждан сейчас стоит задача – максимально снизить риски. Возникает вопрос об организации голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определенной датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьезно я к этому отношусь, и, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому принципиальному вопросу для нашей страны... считаю, что голосование нужно перенести на более позднюю дату", – заявил Путин.

Изначально голосование по обновленной Конституции должно было состояться 22 апреля. Конституционный суд признал изменения в Конституции соответствующими действующему основному закону.



Путин рассказал о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Пособие по безработице

Владимир Путин выступил с предложением об увеличении пособия по безработице до 12 тысяч рублей.



Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемий испытывает сильное негативное давление. И надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы

По утверждению российского президента, сейчас максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц.

"Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей", – подчеркнул Путин во время обращения к россиянам.



Выплаты на детей

Владимир Путин поручил правительству ускорить выплаты на детей от трех до семи лет включительно и включить эту меру на месяц раньше – в июне.



Что касается нашей новой поддержки, а именно выплат для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше – уже в июне

Выплаты составят 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Помимо этого, глава государства предложил с апреля ежемесячно выплачивать всем семьям, которые имеют право на получение маткапитала, дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Президент пояснил, что поддержка такого рода важна для семей, где дети не посещают детский сад или ясли, а также для родителей, которые находятся на больничном или в декрете.



Здравоохранение

Владимир Путин выразил благодарность всем врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией.



Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, к нашим ученым

Во вторник, 24 марта, Владимир Путин во время осмотра больницы в Коммунарке отметил также высокое качество оказания медпомощи и слаженную работу коллектива.

По словам президента, сотрудники учреждения эффективно применяют современное оборудование и понимают принцип работы организации.



Выплаты ветеранам ВОВ

Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников.

Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. На единовременные выплаты правительство России планирует выделить более 71 миллиарда рублей.

Кроме того, президент отметил, что все социальные пособия и льготы в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без представления дополнительных справок и хождений по инстанциям.



Распространение коронавируса по стране

Президент отметил, что в России пока удается сдерживать распространение коронавируса, однако он подчеркнул, что полностью заблокировать его распространение по стране невозможно.

"Мы с вами должны понимать, что Россия даже просто в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать проникновение коронавируса в нашу страну объективно невозможно", – объяснил он в ходе обращения к нации.

Страна способна работать на опережение по борьбе с распространением заболевания, считает глава государства. По его словам, главный приоритет – здоровье граждан.

Путин попросил россиян предельно внимательно относиться к обращениям медиков в связи со сложившимся положением. Самое безопасное сейчас – побыть дома, отметил он.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.

