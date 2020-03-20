Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Установить с 1 января 2020 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, предоставляемую в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов РФ", – говорится в сообщении.
Выплаты составят 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка в регионе. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Минтруд объяснил порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет. Выплаты положены семьям с доходами меньше прожиточного минимума. Для получения выплаты семье будет достаточно подать заявление в электронном виде.
Граждане без личного кабинета на портале госуслуг смогут подать заявление через МФЦ или органы соцзащиты. Если в малообеспеченной семье несколько детей указанного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого. Ранее назначенные региональные выплаты сохранятся.
В ходе послания Федеральному собранию 15 января Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 2020 года. Сначала они составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей. В 2021-м они могут вырасти вдвое.
Кроме того, родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. Программу продлят минимум до 31 декабря 2026 года. Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.
Пособия на детей от трех до семи лет назначат с 1 января 2020 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: