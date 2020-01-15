Путин предложил продлить программу маткапитала до конца 2026 года

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Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года. Об этом президент сообщил в ходе послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что нужно повысить материнский капитал до 460 тысяч рублей с 1 января 2020 года.

Кроме того, по словам Путина, материнский капитал будут получать уже при рождении первого ребенка. А при появлении второго семья получит дополнительно еще 150 тысяч рублей.

В ходе послания Федеральному собранию президент назвал низкие доходы населения угрозой демографическому будущему России. Он добавил, что, по разным данным, около 70–80% семей с низкими доходами – это семьи с детьми.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о второй выплате маткапитала за четвертого ребенка. Член парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов подчеркнул, что право на маткапитал предоставляется однократно и не повторяется, если женщина родила еще больше детей. Депутат назвал такое ограничение несправедливым.

В конце октября Владимир Путин поручил правительству расширить возможности использования материнского капитала. Денежную выплату можно будет направить на оплату услуг по подключению домов к коммуникациям.

