Минтруд объяснил порядок оформления выплат на детей

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Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Она положена семьям с доходами меньше прожиточного минимума. Для получения выплаты семье будет достаточно подать заявление в электронном виде.

Граждане без личного кабинета на портале госуслуг смогут подать заявление через МФЦ или органы соцзащиты. Если в малообеспеченной семье несколько детей указанного возраста, то пособие будет выплачиваться на каждого. Ранее назначенные региональные выплаты сохранятся.

Выплата устанавливается на год. Пресс-служба министерства сообщает, что назначение ежемесячной денежной выплаты начинается с 1 июля, начисление – с 1 января.

Семья, которая подаст заявление с 1 июля, получит средства за первые шесть месяцев 2020 года, если к 1 января ребенку уже исполнилось три года. Если три года исполнилось с января по июнь 2020 года, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста трех лет в 2020 году до назначения выплаты, объяснили в Минтруде.

В ходе Федерального собрания 15 января Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 2020 года. Сначала они составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей. В 2021-м они могут вырасти вдвое.

Кроме того, родители получат право на получение материнского капитала при рождении первого ребенка. Программу продлят минимум до 31 декабря 2026 года. Выплата на первенца составит 466 тысяч 617 рублей с 1 января 2020 года, для семей с двумя детьми – 616 тысяч 617 рублей.