Эксперты рассказали, поможет ли маткапитал на первенца повысить рождаемость

В 2020 году Владимир Путин в послании Федеральному собранию обратил особое внимание на демографическую проблему в России. Для повышения рождаемости он предложил дать семьям право на маткапитал уже с появлением первенца, а также ввести выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет. Разбираемся, помогут ли такие меры улучшить демографические показатели в стране.

Курс на увеличение демографии

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Свое послание российский лидер начал с того, что отметил: "Россия переживает сложный демографический период, рождаемость снова падает". По словам Путина, сегодня семьи создают "малочисленные поколения 90-х годов". Поэтому в 2019 году, по предварительной оценке, коэффициент рождаемости составил 1,5. По мнению российского лидера, это неудовлетворительный показатель. Для сравнения он привел статистику времен Великой Отечественной войны (1,3 – в 1943 году) и 90-х годов (1,16 – в 1999 году).

Чтобы выровнять складывающиеся негативные тенденции, Путин предложил ряд мер социальной поддержки для семей. Прежде всего, программу материнского капитала продлят минимум до конца 2026 года, проиндексировав выплату до 466 617 рублей. При этом родители смогут воспользоваться такой помощью уже при рождении первого ребенка. А при появлении в семье второго малыша семье доплатят еще 150 тысяч рублей. Деньги можно потратить, например, на погашение ипотеки или улучшение жилищных условий.

С января 2020 года ежемесячные выплаты начнут получать семьи, в которых доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, на первых и вторых детей. Причем до трех лет, а не как было раньше, – до полутора лет. По словам президента, размер выплаты зависит от прожиточного минимума в отдельно взятом регионе, однако в среднем по России сумма составит более одиннадцати тысяч рублей на одного ребенка.

Кроме того, российский лидер выступил с инициативой ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 2020 года: сначала – 5,5 тысячи рублей (половина прожиточного минимума), а в 2021 года сумма может вырасти вдвое. Претендовать на эту помощь смогут семьи с детьми, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Глава государства также рассказал, что из федерального бюджета были выделены средства, чтобы создать в регионах 255 тысяч новых мест в яслях до конца 2021 года. Помимо всего прочего, Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников начальных классов – с 1-го по 4-й. Оно будет выдаваться бесплатно.



Согласно данным Росстата, в 2019 году естественная убыль населения стала рекордно высокой за 11 лет: за январь – октябрь прошлого года этот показатель составил 259,6 тысячи человек. Основной причиной, которой объясняют такую статистику, является сокращение рождаемости. В январе – октябре 2019 года этот показатель составил 1,25 миллиона человек, что на 102,6 тысячи меньше, чем в прошлом году. Причем из 85 регионов России снижение рождаемости фиксируется в 80. Сильнее всего она сократилась в Новгородской области (-22,6 процента), Чукотском автономном округе (-18,4 процента) и Ивановской области (-18,2 процента). По данным экспертов, рождаемость падает из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста. В основном сегодня это представительницы малочисленных поколений 1990-х годов.

Увеличится ли рождаемость?

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев рассказал Москве 24, что для увеличения количества жителей страны и для повышения рождаемости необходима "тяжелая артиллерия" в вопросах социальной поддержки.

"Предложенные меры, безусловно, сильные, и следует ждать, что рождаемость в этом году будет несколько больше, чем в прошлом. Но тут возникает существенный риск, что это будет временный подъем рождаемости: те, кто уже собирался рожать ребенка, родят его просто несколько раньше. А через какое-то время будет еще один демографический спад", – пояснил эксперт.

При этом специалист полагает, что программа материнского капитала оказывала положительный эффект и тогда, когда ей могли воспользоваться семьи после рождения второго ребенка. Именно поэтому, по мнению Коротаева, новые меры соцподдержки тоже позитивно скажутся на демографии страны.

"Когда вводился материнский капитал в 2007 году, то была определенная логика, которая сработала. В то время была ситуация, что второго ребенка не рожали и даже не собирались. Поэтому тогда была задача простимулировать рождение второго ребенка, и это сработало. Сейчас же у нас было заметное падение по первому рождению", – подчеркнул эксперт.





Андрей Коротаев ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Чтобы подъем был устойчивым, очевидно необходимо, чтобы этой поддержкой власти не ограничивались, нужно принимать в будущем столь же сильные поддерживающие меры.

Коротаев добавил, что средства из материнского капитала очень помогают семьям, проживающим в сельской местности.



Фото: ТАСС/Александр Рюмин

"Учитывая опыт прошлых лет, абсолютное большинство использовало деньги для реального улучшения жилищных условий. Можно и дом купить на материнский капитал. Поэтому рождаемость в сельской местности ушла заметно выше двух детей.

По мнению специалиста, властям также необходимо адресно поддерживать семьи в крупных городах.



Андрей Коротаев ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС У нас в крупных городах больше живет людей, чем в сельской местности, поэтому о них тоже нужно подумать, какие-то прицельные меры. Чтобы это реально простимулировало рождение детей в таких семьях.

В свою очередь в Москве будущие мамы и женщины с детьми получают дополнительную поддержку от города . Так, еще до рождения малыша пары могут получить пособия на ребенка и оформить социальную карту, с помощью которой смогут начать покупать детские вещи со скидкой. При выписке в каждом роддоме столицы родителям новорожденных также дарят специальный набор "Наше сокровище". Он состоит из 44 универсальных предметов для младенцев. В наборе есть ползунки, боди, шапочки, комбинезоны, слюнявчик, пустышка, бутылочка, погремушка, пеленка, присыпка, памперсы и другое. Стоимость набора около 20 тысяч рублей. Кроме того, московским семьям выплачивают 5 500 рублей на первого ребенка, на второго и последующих – 14 500 рублей. Если в семье рождается тройня, родители получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Также молодым мамам в Москве окажут квалифицированную помощь в случае возникновения послеродовой депрессии или других тревожностей. Над этим работают специалисты Московской службы психологической помощи.



Председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая пояснила Москве 24, что, согласно опросам российских девушек, главной проблемой, которая мешает семье завести ребенка, являются материальный и жилищный вопросы.





Татьяна Буцкая председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Вопросы о том, где жить и на что жить, самые болезненные для потенциальных родителей в России. Те средства, которые будут выделены на поддержку семей с детьми, они беспрецедентны.

"Насколько эти меры господдержки станут поводом для того, чтобы завести ребенка, мы узнаем с вами только через девять месяцев. Это все длинная история. Реальный эффект мы сможем увидеть, когда будем подводить итоги 2021 года, даже не 2020 года", – пояснила она.



Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

По ее словам, сейчас женщины часто ставят во главу угла свою карьеру и другие ценности, однако таких не большинство.

"Очень много женщин, которые не являются карьеристками, для них самое главное – семья, ребенок, быт в хорошем смысле слова. Для них понимание того, что есть такая поддержка государства, является поводом, чтобы родить раньше 35 лет", – отметила эксперт.

Кроме того, существуют и те, кто будет пытаться заработать на том, что за рождение детей дают немалые деньги, считает Буцкая.

"Всегда, когда есть лазейка, туда кто-то лезет. Но я бы не сказала, что очень сильно можно обогатиться на средства материнского капитала. Ребенок сам по себе требует огромных вложений, даже если при рождении получить миллион, все равно то, сколько нужно вложить в ребенка, – это несоизмеримо больше", – заключила собеседница Москвы 24.