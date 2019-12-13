В России прогнозируют рекордную убыль населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Естественная убыль населения России в текущем году станет рекордно высокой за 11 лет. С января по октябрь этого года убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259,6 тысячи человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2008 году естественная убыль населения составила 362 тысячи человек.

Специалисты отмечают, что основной причиной убыли стало сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов. Кроме того, увеличился средний возраст рождения первенцев, что уменьшает возможность рождения последующих детей. Смертность в стране также снижается: число умерших сократилось на 27 тысяч человек по сравнению с 2018 годом.

При этом, считают демографы, убыль населения не компенсирует даже приток мигрантов.

Ранее Счетная палата заявила о своих опасениях не достичь национальной цели по устойчивому естественному росту населения.

При этом в Москве рождаемость за период с января по сентябрь 2019 года увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За девять месяцев на свет появилось около 105 тысяч детей.

Кроме того, за три квартала текущего года в столице снизился уровень смертности. В этом году в городе зафиксировано на 1,5% смертей меньше, чем в 2018.