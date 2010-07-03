Названы регионы с самым большим числом абортов

10:17
10:17
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, сообщает РИА Новости.
На тысячу женщин фертильного возраста в Еврейская автономной области сделали 35,6, аборта, в республике Тыва – 34,5, Сахалинской области – 32,2", - говорится в сборнике.
Меньше всего абортов в 2018 году сделали в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Москве.
Как рассказал ИА "НСН" председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, такие показатели зависят не от экономической ситуации, а от традиционности и контрацепции.
"Экономическая ситуация вряд ли является основной, поскольку работают два фактора – традиционность отношения к абортам и вопрос, связанный с наличием качественной медицинской помощи и развитием контрацепции. В этом плане аборты совершают чаще там, где с контрацепцией какие-то проблемы и традиционные основы уже не очень сильные. Там, где наоборот традиционные основы сильные, либо как в Москве, например, население на порядок более обучено контрацепции, мы видим такие результаты", – сказал демограф.
Ранее исследование Pew Research Center показало, что всего 38 процентов россиянок считают, что аборт должен быть разрешен во всех или почти во всех случаях.
В ноябре прошлого года сообщалось, что за последние пять лет число абортов в России сократилось на 30%. Такие данные привел заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
По его словам, этого удалось добиться благодаря совместной работе с общественными организациями и работе центров по психологическому консультированию.
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