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14:46

В Москве завели дело на лжеврача, проводившего незаконные аборты

происшествия медицина

14:46

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Фото: depositphotos/DenisSmile

Росздравнадзор пресек в Москве деятельность экономиста, представлявшегося врачом и делавшего незаконные аборты на поздних сроках в одной из столичных клиник в центре города. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что речь идет о ООО "Евроклиник". Здоровью нескольких пациенток был нанесен тяжкий вред. Медикаменты для прерывания беременности назначались без предварительной диагностики.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее некоммерческим организациям заниматься профилактикой абортов. Такой вид деятельности был признан общественно-полезным. Постановление вступит в силу 1 января 2020 года. В кабмине посчитали, что некоммерческие организации, которые поддерживают беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, смогут получать дополнительные субсидии.

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происшествия медицина

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