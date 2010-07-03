В Москве завели дело на лжеврача, проводившего незаконные аборты

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Росздравнадзор пресек в Москве деятельность экономиста, представлявшегося врачом и делавшего незаконные аборты на поздних сроках в одной из столичных клиник в центре города. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что речь идет о ООО "Евроклиник". Здоровью нескольких пациенток был нанесен тяжкий вред. Медикаменты для прерывания беременности назначались без предварительной диагностики.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее некоммерческим организациям заниматься профилактикой абортов. Такой вид деятельности был признан общественно-полезным. Постановление вступит в силу 1 января 2020 года. В кабмине посчитали, что некоммерческие организации, которые поддерживают беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, смогут получать дополнительные субсидии.