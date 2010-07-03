Уровень рождаемости в Москве увеличился с начала года на 6%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рождаемость в столице за период с января по сентябрь текущего года увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.

Он отметила, что за девять месяцев нынешнего года родилось около 105 тысяч детей.

"Самое большое количество новорожденных появилось в Москве в летние месяцы, в июле и августе – более 13 тысяч в каждом месяце. С января по сентябрь 2018 году родились 99 тысяч 82 малыша", – приводит слова Ефремовой Агентство "Москва".

По ее словам, за три квартала текущего года в столице снизился уровень смертности. В этом году в городе зафиксировано на 1,5% смертей меньше, чем в 2018.

Летом был опубликован новый доклад ООН, согласно которому через 30 лет число жителей планеты увеличится на 2 миллиарда и достигнет 9,7 миллиарда человек. Кроме того, Индия обойдет Китай по количеству населения.

Ранее эксперты сообщили, что рост численности населения сопровождается его старением и падением уровня рождаемости. Так, сейчас средний показатель составляет 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году – 2,4 рождения на женщину. При этом к 2050 году показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей. Так, к 2030 году в городах будет проживать 60% населения Земли, а к 2050 году – примерно 68%.