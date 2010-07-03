В ООН подсчитали численность населения Земли к 2050 году

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Численность населения Земли к 2050 году превысит 9,7 миллиарда человек. Об этом говорится в докладе ООН, подготовленном к 52-му заседанию Комиссии по народонаселению и развитию Экономического и Социального Совета.

Специалисты отметили, что сейчас численность населения составляет 7,7 миллиарда человек, а уже к концу столетия вырастет до 11 миллиардов.

В докладе указывается, что рост численности населения и экономический рост привели к увеличению масштабов производства и потребления, что привело к "невероятным последствиям для окружающей среды".

При этом эксперты подчеркивают, что рост численности населения сопровождается его старением и падением уровня рождаемости. Так, сейчас средний уровень рождаемости составляет 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году – 2,4 рождения на женщину. При этом к 2050 году более 70% населения Земли будет жить в странах, показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей. Так, к 2030 году в городах будет проживать 60% населения Земли, а к 2050 году – примерно 68%.

В ООН добавили, что правительства всех стран должны учитывать данный прогноз, чтобы добиться устойчивого развития на период до 2030 года.

