Названы самые густонаселенные регионы России

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Самым густонаселенным регионом России стала Москва (город федерального значения), свидетельствуют данные Росстата, которые публикует RT.

Так, в российской столице по состоянию на начало 2019 года проживали 12,6 миллиона человек. Прирост населения за последний год составил 123,6 тысячи человек.

На втором месте расположилась Московская область, в которой проживают 7,5 миллиона человек. Тройку замыкает Санкт-Петербург с численностью 5,3 миллиона человек.

Меньше всего граждан проживает в Ненецком автономном округе — всего 43 тысячи человек. Также в пятерку регионов с наименьшей численностью вошли Чукотский АО (49 тысяч), Магаданская область (141 тысяча), Еврейская АО (159 тысяч) и республика Алтай (218 тысяч).

12 марта Росстат представил рейтинг российских регионов с самой низкой смертностью. Лидерство заняла Ингушетия. Смертность составила три человека на тысячу населения. В пятерку вошли Чечня (4,2), Дагестан (4,8), Кабардино-Балкария и Якутия (7,8).

