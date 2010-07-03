Названы самые густонаселенные регионы России

Самым густонаселенным регионом России стала Москва (город федерального значения), свидетельствуют данные Росстата, которые публикует RT.
Так, в российской столице по состоянию на начало 2019 года проживали 12,6 миллиона человек. Прирост населения за последний год составил 123,6 тысячи человек.
На втором месте расположилась Московская область, в которой проживают 7,5 миллиона человек. Тройку замыкает Санкт-Петербург с численностью 5,3 миллиона человек.
Меньше всего граждан проживает в Ненецком автономном округе — всего 43 тысячи человек. Также в пятерку регионов с наименьшей численностью вошли Чукотский АО (49 тысяч), Магаданская область (141 тысяча), Еврейская АО (159 тысяч) и республика Алтай (218 тысяч).
12 марта Росстат представил рейтинг российских регионов с самой низкой смертностью. Лидерство заняла Ингушетия. Смертность составила три человека на тысячу населения. В пятерку вошли Чечня (4,2), Дагестан (4,8), Кабардино-Балкария и Якутия (7,8).
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