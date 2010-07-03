Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:11

Названы самые густонаселенные регионы России

общество

09:11

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Самым густонаселенным регионом России стала Москва (город федерального значения), свидетельствуют данные Росстата, которые публикует RT.

Так, в российской столице по состоянию на начало 2019 года проживали 12,6 миллиона человек. Прирост населения за последний год составил 123,6 тысячи человек.

На втором месте расположилась Московская область, в которой проживают 7,5 миллиона человек. Тройку замыкает Санкт-Петербург с численностью 5,3 миллиона человек.

Меньше всего граждан проживает в Ненецком автономном округе — всего 43 тысячи человек. Также в пятерку регионов с наименьшей численностью вошли Чукотский АО (49 тысяч), Магаданская область (141 тысяча), Еврейская АО (159 тысяч) и республика Алтай (218 тысяч).

12 марта Росстат представил рейтинг российских регионов с самой низкой смертностью. Лидерство заняла Ингушетия. Смертность составила три человека на тысячу населения. В пятерку вошли Чечня (4,2), Дагестан (4,8), Кабардино-Балкария и Якутия (7,8).

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика