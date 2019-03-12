Стали известны регионы с самым низким уровнем смертности

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В прошлом году показатель смертности в РФ составил 12,4 человека на тысячу населения. Специалисты Росстата изучили экономическую и социальную ситуацию в регионах и выяснили, где умирает меньше всего людей, сообщает "Российская газета".

Оказалось, что самый низкий уровень смерти – в Ингушетии. В 2018 году там умерли три человека на тысячу населения. В Чечне этот же показатель составил 4,2, в Дагестане – 4,8, в Кабардино-Балкарии и Якутии – 7,8, а в Тюменской области – 7,9.

В то же время специалистов встревожили показатели Псковской и Тверской областей, где умерли по 16,8 человека на тысячу населения. В Новгородской области это значение составило 16,5, в Ивановской – 16, а во Владимирской – 15,8.

Показатели смертности, по словам экспертов, растут с увеличением числа пожилых людей. Выходит, что на Кавказе и севере страны преобладает молодое население.

Ранее Роспотребнадзор отметил снижение числа смертей от алкоголя. Эту тенденцию связывают с усилением контроля за оборотом спиртных напитков.