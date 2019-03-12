Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:27

Стали известны регионы с самым низким уровнем смертности

общество

13:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

В прошлом году показатель смертности в РФ составил 12,4 человека на тысячу населения. Специалисты Росстата изучили экономическую и социальную ситуацию в регионах и выяснили, где умирает меньше всего людей, сообщает "Российская газета".

Оказалось, что самый низкий уровень смерти – в Ингушетии. В 2018 году там умерли три человека на тысячу населения. В Чечне этот же показатель составил 4,2, в Дагестане – 4,8, в Кабардино-Балкарии и Якутии – 7,8, а в Тюменской области – 7,9.

В то же время специалистов встревожили показатели Псковской и Тверской областей, где умерли по 16,8 человека на тысячу населения. В Новгородской области это значение составило 16,5, в Ивановской – 16, а во Владимирской – 15,8.

Показатели смертности, по словам экспертов, растут с увеличением числа пожилых людей. Выходит, что на Кавказе и севере страны преобладает молодое население.

Ранее Роспотребнадзор отметил снижение числа смертей от алкоголя. Эту тенденцию связывают с усилением контроля за оборотом спиртных напитков.

общество

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика