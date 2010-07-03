Опубликован прогноз численности населения через 30 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
ООН опубликовала новый доклад, согласно которому через 30 лет число жителей планеты увеличится на 2 миллиарда и достигнет 9,7 миллиарда человек. Кроме того, Индия обойдет Китай по количеству населения.
"Согласно новому докладу ООН, опубликованному сегодня, население мира, как ожидается, увеличится на 2 миллиарда человек в ближайшие 30 лет с 7,7 миллиарда в настоящее время до 9,7 миллиарда в 2050 году", – приводит текст документа РИА Новости.
В докладе отмечается, что к концу столетия мировое население может достичь 11 миллиардов человек.
Ранее эксперты сообщили, что рост численности населения сопровождается его старением и падением уровня рождаемости. Так, сейчас средний уровень рождаемости составляет 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году – 2,4 рождения на женщину. При этом к 2050 году более 70% населения Земли будет жить в странах, показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.
Прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей. Так, к 2030 году в городах будет проживать 60% населения Земли, а к 2050 году – примерно 68%.
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