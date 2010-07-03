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Общество

09:50

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Счетная палата опасается не достичь национальной цели по устойчивому естественному роста населения. Цель была поставлена в майском указе Владимира Путина.

В оперативном докладе палаты говорится, что естественная убыль населения ускоряется четвертый год. Из-за этого появляется риск для реализации цели, передает ТАСС.

Согласно документу, по состоянию на 1 сентября численность постоянного населения составила 146,7 миллиона человек. С начала года она сократилась на 52,5 тысячи человек. Естественная убыль населения в этом году достигла 219,2 тысячи человек.

Одна из основных задач нацпроекта "Демография" – повышение рождаемости. В частности, планируется увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7 ребенка на женщину.

В Москве рождаемость за период с января по сентябрь 2019-го увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За девять месяцев на свет появилось около 105 тысяч детей.

Кроме того, за три квартала текущего года в столице снизился уровень смертности. В этом году в городе зафиксировано на 1,5% смертей меньше, чем в 2018.

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