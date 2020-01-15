Право на маткапитал получат родители при появлении первенца

Фото: Агентство "Москва"/ Андрей Никеричев

Право на получение материнского капитала получат родители при рождении первого ребенка. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Глава государства также предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 2020 года. В настоящее время они составляют половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей.

В ходе послания Федеральному собранию президент назвал низкие доходы населения угрозой демографическому будущему России. Он добавил, что, по разным данным, около 70–80% семей с низкими доходами – это семьи с детьми.

В Центральном выставочном зале "Манеж" началось выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Глава государства обозначит главные приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.

