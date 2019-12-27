Росстат дал прогноз по численности населения РФ к 2036 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Росстат пересмотрел в сторону снижения прошлогодний прогноз динамики численности населения России в ближайшие десятилетия. Согласно новым расчетам, к 2036 году россиян будет 150 миллионов в лучшем случае, а в худшем – только 134 миллиона. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте ведомства.

Прогноз 2018 года предполагал в наилучшем варианте увеличение численности населения РФ до 153,2 миллиона человек, в новом же прогнозе эта цифра уменьшена почти на 3 миллиона человек.

Согласно среднему варианту, который представляется более реалистичным, отмечается возможное снижение численности населения России до 143 миллионов человек против 144 миллионов в варианте прошлогоднего прогноза.

В комментариях Росстата говорится, что с 2022 по 2028 год в наибольшей степени будут ощущаться последствия "демографических провалов" 40-х, а также 80-х и 90-х годов прошлого века.

По прогнозам, средняя продолжительность жизни составит порядка 79 лет, незначительно будет сокращаться смертность, однако рождаемость заметно уменьшится.

Ранее Росстат представил данные, согласно которым естественная убыль населения России в текущем году станет рекордно высокой за 11 лет. С января по октябрь этого года убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259,6 тысячи человек.

В 2008 году естественная убыль населения составила 362 тысячи человек. Специалисты отмечают, что основной причиной убыли стало сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов. Кроме того, увеличился средний возраст рождения первенцев, что уменьшает возможность рождения последующих детей. Смертность в стране также снижается: число умерших сократилось на 27 тысяч человек по сравнению с 2018 годом.

При этом в Москве рождаемость за период с января по сентябрь 2019 года увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За девять месяцев на свет появилось около 105 тысяч детей.

Кроме того, за три квартала текущего года в столице снизился уровень смертности. В этом году в городе зафиксировано на 1,5% смертей меньше, чем в 2018.