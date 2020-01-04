Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Фото: kremlin.ru
В работе над посланием к Федеральному собранию президент РФ уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны, сообщает ТАСС.
Владимир Путин уточнил, что имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности".
Главу государства беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения, признался он.
Содержание документа президент раскрывать не стал, подчеркнув, что пока он находится в проработке.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года.
Послание президента – ежегодное обращение главы государства к Федеральному собранию. В документе президент выражает парламенту свое видение основ стратегического развития страны и общества.
В прошлом году Путин обратился с посланием 20 февраля. До этого послание глава государства огласил 1 марта 2018 года. Именно тогда впервые использовался мультимедийный формат: президент рассказал о новейших видах российского стратегического вооружения, и на экраны вывели кадры испытаний и инфографику.
Обычно количество зрителей достигает около одной тысячи человек. Слушателями являются члены обеих палат парламента – Госдумы и Совета Федерации. В качестве зрителей в зале могут присутствовать и члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета и Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также некоторые другие высокопоставленные лица и журналисты.
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