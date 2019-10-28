Путин и Меркель обсудили транзит российского газа в ЕС через Украину

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопрос продолжения транзита российского газа в Евросоюз через территорию Украины после 2019 года в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что обмен мнениями относительно продолжения транзита газа состоялся в связи с проведением в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций.

Новый раунд трехсторонних консультаций между Россией, Украиной и Европейской комиссией по транзиту газа начался в понедельник, 28 октября. Действующие контракты на поставку газа в ЕС через территорию Украины истекают в конце 2019 года. Пока конкретных договоренностей достигнуто не было, несмотря на посредничество европейских стран.

Сегодня стороны должны обсудить вопросы длительности нового контракта, объемов поставок и тарифов на прокачку газа, а также включения в текст будущего соглашения энергетических правил Евросоюза.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что единственным путем продления контракта на транзит газа для Киева станет создание независимого оператора ГТС.

